На Ярославском направлении нет сбоя в движении поездов – МЖД

МЖД опровергли информацию о сбое в движении на Ярославском направлении, которое произошло 7 февраля. По предварительной информации, нарушения в графике якобы были связаны с задымлением электропоезда.

"В связи с появившимися в некоторых СМИ сообщениями о сбое в движении электропоездов на Ярославском направлении, МЖД заявляет, что они не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Также в официальном комментарии отмечается, что за подтверждением или опровержением распространившейся ранее ложной информации в МЖД никто не обращался.

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