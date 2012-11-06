МЖД вводит дополнительные остановки на подмосковных электричках

Московская железная дорога вводит дополнительные остановки в расписании нескольких электропоездов. Так, с 8 ноября по четвергам и пятницам электричка из Москвы во Владимир будет останавливаться на станции Орехово-Зуево в 16:47.

С 9 ноября на остановке 50-й километр в 8:28 дополнительно будет останавливаться поезд сообщением Москва-Волоколамск. Также с 9 ноября назначена дополнительная остановка поезду Узуново-Москва в 21:11 на станции Белые Столбы.

С изменениями в расписании можно подробно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, сообщает пресс-служба МЖД.

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