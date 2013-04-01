На МЖД назначили 25 дополнительных электричек

Из-за увеличения числа пассажиров в летнее время на Московской железной дороге назначены 25 дополнительных электропоездов. Кроме того, 31 марта изменились маршруты следования 13 электричек, а также дни курсирования 37 поездов, сообщает пресс-служба подмосковного Министерства транспорта.

Так, на Киевском направлении МЖД назначаются два поезда по выходным дням до станций Лесной Городок и Кресты, а также до этих станций продлеваются маршруты следования трех электричек. На Белорусском направлении назначается 10 поездов до Можайска, Голицыно и Гагарина. На Савеловском направлении по выходным будут курсировать четыре дополнительных состава в Дубну и Савелово.

Со всеми изменениями в расписании движения пригородных электричек можно ознакомиться на сайте Центральной пригородной пассажирской компании, в билетных кассах, на вокзалах и остановках МЖД.