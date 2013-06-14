Фигуранту дела о хищении на миллиард рублей предъявлено обвинение

Одному из фигурантов дела о хищении миллиарда рублей у энергосбытовых компаний, заместителю директора "Энергострим" Роману Михальченко предъявлено обвинение в мошенничестве.

По данным следствия, с 2009 по 2011 год глава "Энергострима" Юрий Желябовский со своими заместителями заключал фиктивные договоры на оказание различных услуг. Региональные энергосбытовые организации оплачивали контракты, а деньги через фирмы-"однодневки" выводились на счета иностранных компаний.

Кроме того, отвлечение средств повлекло за собой увеличение тарифов на электроэнергию, сообщает пресс-служба МВД.

Желябовский и его заместитель объявлены в международный розыск, Михальченко в настоящее время арестован.