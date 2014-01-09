Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января 2014, 17:45

Безопасность

Нового начальника МУРа Игоря Зиновьева представили личному составу

Новый начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев 9 января был представлен личному составу.

Начальник Главного управления МВД России по Москве Анатолий Якунин охарактеризовал нового руководителя МУРа как "крепкого профессионала, хорошо знающего работу службы изнутри" и подчеркнул, что Игорь Зиновьев прошел путь от простого оперативника уголовного розыска до начальника УВД.

"Принцип работы будет оставаться один: говорить меньше, делать больше. Свои требования к конкретным подразделениям озвучу в ближайшие дни", — заявил в свою очередь Игорь Зиновьев.

Сайты по теме


МВД России начальники Игорь Зиновьев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика