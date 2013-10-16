Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября 2013, 16:23

Экономика

На развитие энергомощности в СВАО направлено более 2 млрд рублей

На развитие энергомощности северо-востока Москвы направлено более 2 млрд рублей. Энергетики завершили реконструкцию подстанции 220 кВ "Бабушкин", информирует пресс-служба МОЭСК.

"Модернизация объекта продолжалась шесть лет. Ее результатом стало увеличение трансформаторной мощности со 198 МВА до 252 МВА и открытие данного питающего центра для технологического присоединения новых потребителей", - говорится в сообщении.

Подстанция (ПС) 220 кВ "Бабушкин" была построена в 1960 году. В числе основных ее потребителей – ОАО "РЖД", ОАО "Электросеть" (г. Мытищи), экспериментальный завод "ЦНИИС", ФГУП "НИИ Точных приборов", ООО "Спецтоннельстрой" и другие социально значимые объекты, добавляется в материале.

Сайты по теме


МОЭСК деньги электроэнергия электросети

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика