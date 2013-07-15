МОЭСК открыла "Светлую линию" для жалоб клиентов

В Москве начал работу телефон "Светлой линии" о качестве электроэнергии. По номеру 8-800-700-40-70 москвичи могут пожаловаться специалистам ОАО "МОЭСК" на низкое или высокое напряжение, на скачки в сети, а также сообщить о сбоях в электроснабжении.

Как сообщили в пресс-службе компании, основанием для обращения может стать часто перегорающие бытовые приборы. Сообщение будет зарегистрировано и передано для рассмотрения техническим специалистам. Контактный центр работает по будням с 8.00 до 20.00.