Энергосистема Новой Москвы готова к зимнему сезону - МОЭСК

К предстоящему осенне-зимнему сезону электрические сети Троицкого и Новомоссковского округа Москвы практически готовы. Работы выполняются по графику, без опозданий, сообщает пресс-служба "МОЭСК".

Электроснабжение осуществляют Троицкий, Московский, Наро-Фоминский, Подольский и Одинцовский районы электрических сетей. Также прорабатывается вопрос о создании филиала компании для обслуживания новых территорий.

Кроме того, ведется разработка новой схемы электроснабжения, которая повысит качество энергоснабжения потребителей.

Сегодня в зоне обслуживания МОЭСК на присоединенных столичных территориях находятся 22 подстанции, более 2320 км воздушных линий электропередач, свыше 1140 кабельных сетей, а также 686 трансформаторных и распределительных пунктов.

В среднем за год энергетики МОЭСК ликвидируют технологические нарушения в сетях Москвы за 47 минут, что по европейским меркам также считается высоким показателем. На территориях Новой Москвы этот показатель составляет 167 минут, в Подмосковье – 182 минуты.