В ЮВАО открылся центр обслуживания клиентов МОЭК

ОАО "МОЭК" открыло в Юго-Восточном округе центр обслуживания клиентов, сообщает пресс-служба компании.

В центре можно получить необходимые консультации, платежные и отчетные документы, справки по расчетам за услуги теплоснабжения. Кроме того, специалисты могут проконсультировать о порядке формирования и размере тарифов на тепловую энергию, возможностях получения льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Центр расположен по адресу ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, станция метро "Дубровка". Уточнить новое месторасположение Центра в ЮВАО можно по телефону (495) 651-06-03 или на сайте ОАО "МОЭК".