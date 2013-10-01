Трое бейсджамперов хотели прыгнуть с трубы РТС в Зеленограде

В Зеленограде задержаны трое спортсменов-экстремалов, незаконно проникших на территорию ретрансляционной телевизионной станции (РТС), чтобы совершить прыжок с парашютом с дымовой трубы РТС. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

После того как сработала охранная сигнализация и видеокамеры зафиксировали, как трое бейсджамперов перелезли через ограду, их блокировали сотрудники службы безопасности МОЭК. После нарушителей передали полиции.

В отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта).