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Город

29 сентября 2012, 16:41

МКАД избавят от "клеверных" развязок

МКАД дороги дорожное строительство Андрей Бочкарев трафик

Развязки "клеверного" типа на Московской кольцевой автодороге заменят на направленные съезды, заявил глава департамента строительства города Андрей Бочкарев. Развязки в виде листа клевера подходят лишь для мест с менее интенсивным дорожным трафиком, а с плотным потоком уже не справляются.

"Первый этап работ – реконструкция развязок. Все развязки подвергнутся глобальной мощной реконструкции, за исключением тех, которые имеют конструкцию направленных съездов, например, развязки, построенной на пересечении кольцевой с Ярославским шоссе", – сказал Бочкарев.

Чиновник отметил, что подобная развязка без пересечения транспортных потоков сооружена на Новорижском шоссе и строится сейчас на Ленинградском шоссе. Через два года такие конструкции появятся и на развязках МКАД с Мичуринским проспектом и Профсоюзной улицей, передает ИТАР-ТАСС.

"Работы начнутся в первой половине следующего года и в течение 14 месяцев будут завершены. Сейчас мы завершаем проектные работы по этим объектам", – сказал Бочкарев.

Важной работой по развитию кольцевой магистрали стала разработка проектов планировки на прилегающие территории, добавил глава департамента. От того, что будет строиться в конкретном районе, зависит выбор дополнительных элементов, которые будут сооружены на МКАД: съезды, заезды, развязки.

Кроме того, по словам чиновника, строительство новых объектов вдоль кольцевой будет "сильно лимитировано". При этом уже существующие на МКАД торговые центры сносить не планируется.

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