МКАД избавят от "клеверных" развязок

Развязки "клеверного" типа на Московской кольцевой автодороге заменят на направленные съезды, заявил глава департамента строительства города Андрей Бочкарев. Развязки в виде листа клевера подходят лишь для мест с менее интенсивным дорожным трафиком, а с плотным потоком уже не справляются.

"Первый этап работ – реконструкция развязок. Все развязки подвергнутся глобальной мощной реконструкции, за исключением тех, которые имеют конструкцию направленных съездов, например, развязки, построенной на пересечении кольцевой с Ярославским шоссе", – сказал Бочкарев.

Чиновник отметил, что подобная развязка без пересечения транспортных потоков сооружена на Новорижском шоссе и строится сейчас на Ленинградском шоссе. Через два года такие конструкции появятся и на развязках МКАД с Мичуринским проспектом и Профсоюзной улицей, передает ИТАР-ТАСС.

"Работы начнутся в первой половине следующего года и в течение 14 месяцев будут завершены. Сейчас мы завершаем проектные работы по этим объектам", – сказал Бочкарев.

Важной работой по развитию кольцевой магистрали стала разработка проектов планировки на прилегающие территории, добавил глава департамента. От того, что будет строиться в конкретном районе, зависит выбор дополнительных элементов, которые будут сооружены на МКАД: съезды, заезды, развязки.

Кроме того, по словам чиновника, строительство новых объектов вдоль кольцевой будет "сильно лимитировано". При этом уже существующие на МКАД торговые центры сносить не планируется.