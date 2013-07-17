На пересечении МКАД и Волгоградского проспекта положили новый асфальт

В районе реконструкции МКАД на пересечении с Волгоградским проспектом положили новый асфальт. Строители приступили к сооружению опор под будущие эстакады-съезды, информирует пресс-служба столичного департамента строительства.

Так, уже забурены сваи и установлены основания 14 опор из 42, продолжаются работы по перекладке инженерных коммуникаций.

В ведомстве добавили, что проектом реконструкции предусмотрено строительство левоповоротных эстакад-съездов с Волгоградского проспекта (при движении из центра) на внешнюю сторону МКАД и с Новорязанского шоссе (при движении из области) на внутреннюю сторону кольцевой; а также правоповоротных съездов с Волгоградского проспекта на внутреннюю сторону МКАД и с Новорязанского шоссе на внешнюю сторону МКАД.