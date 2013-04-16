Форма поиска по сайту

16 апреля 2013

Политика

Россияне не пострадали при взрыве в Бостоне

Среди жертв теракта, который произошел в Бостоне 15 апреля, нет граждан России.

Об этом говорится в официальном сообщении российского МИД.

В ведомстве отмечают, что российские дипломаты поддерживают постоянный контакт с властями США всех уровней и готовы в случае необходимости оказать помощь соотечественникам, для этого в Бостон направлены сотрудники Генерального консульства России в Нью-Йорке.

Кроме этого, в МИД заявляют, что российская сторона в случае соответствующего обращения окажет американским правоохранительным органам необходимое содействие в начавшемся расследовании.

Напомним, двойной взрыв произошел в Бостоне во время финиша ежегодного марафона, который проводится в городе. По последним данным, в результате теракта погибли 3 человека и более 140 ранены.

