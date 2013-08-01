Форма поиска по сайту

01 августа 2013, 20:55

Наука

На берегу Баренцева моря найдено тело пропавшего профессора МГУ

На берегу Баренцева моря спасатели МЧС обнаружили тело, которое, предположительно, принадлежит пропавшему около двух недель назад профессору МГУ Александру Угольникову, сообщает телеканал "Москва 24".

63-летний преподаватель отправился в экстремальное путешествие на двухместном надувном каяке. Он планировал в одиночку обогнуть Кольский полуостров. Последний раз Угольников выходил на связь 16 июля.

После неудачных самостоятельных поисков родственники обратились к спасателям. Сотрудники МЧС искали Угольникова с вертолета на воде, прочесали всю береговую зону и, наконец, обнаружили его тело на суше. В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая позволит точно установить личность погибшего.

