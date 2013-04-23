Москвичей испугали пожарные учения в МГУ

Во вторник главном здании МГУ прошли учения МЧС, в ходе которых спасатели тушили пожар и эвакуировали людей с верхних этажей.

Стоит отметить, что один из читателей М24.ru принял учения за настоящий пожар. "Над главным зданием МГУ им. Ломоносова кружат 2 вертолёта. Из шланга вертолета льется вода", - написал обеспокоенный мужчина.

По легенде учений, пожар произошел на восьмом этаже высотки на Воробьевых горах во время проведения лакокрасочных работ. Площадь возгорания составила около ста квадратных метров, в это время внутри находилось более 2 тысяч человек. Огонь отрезал пути к эвакуации, люди вышли на балконы и стали просить о помощи. Происходящее внутри здания транслировалось на специальную светодиодную панель.

Всего в учениях принимали участие 30 единиц техники и 200 сотрудников разных подразделений МЧС, кроме того, была задействована добровольная пожарная дружина МГУ.

В роли пострадавших выступали студенты вуза.