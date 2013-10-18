Более 1000 жителей Звездного городка остались без холодной воды

В поселке Леониха городского округа Звездный городок без холодного водоснабжения осталось более 1000 человек. Отключение ХВС в Щелковском муниципальном районе Подмосковья, к которому относится поселок, произошло в четырех многоэтажных домах. Информация об отключении поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями в пятницу, 18 октября, в 10.00.

Как сообщает ГУ МЧС России по Московской области, к месту прорыва водопровода, вызвавшему возникновение проблемы, выехала ремонтная бригада. Ориентировочное время завершения восстановительных работ – 17.00.