В Клинском районе Подмосковья обнаружили боеприпас времен войны

Во вторник, 10 сентября, в деревне Ясенево Клинского района был обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, расстояние от находки до ближайших жилых зданий - не менее 100 метров, угрозы для жизни людей нет.

На месте обнаружения боеприпаса была выставлена охрана ОВД Клинского района. Уничтожение снаряда запланировано на 11 сентября.