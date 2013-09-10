Форма поиска по сайту

10 сентября 2013, 18:47

Безопасность

В Клинском районе Подмосковья обнаружили боеприпас времен войны

Во вторник, 10 сентября, в деревне Ясенево Клинского района был обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, расстояние от находки до ближайших жилых зданий - не менее 100 метров, угрозы для жизни людей нет.

На месте обнаружения боеприпаса была выставлена охрана ОВД Клинского района. Уничтожение снаряда запланировано на 11 сентября.

