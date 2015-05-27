Строители заменили половину инженерных сетей в "Лужниках"

В "Лужниках" строители выполнили более половины всех работ по обустройству инженерных сетей. Полностью их завершить планируется в начале следующего года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Замена инженерных сетей на территории спорткомплекса началась в прошлом году. Работы включают прокладку 16 километров электросетей и сетей связи и 24 километра инженерных коммуникаций, в том числе 6,8 километра водопровода, 8,1 километра хозяйственно-бытовой канализации, 5,5 километра дождевой канализации, 3,2 километра теплосетей. Кроме того, будет построено шесть очистных сооружений и две канализационные насосные станции.

"Общая протяженность обновленных сетей примерно равна протяженности Москвы с севера на юг в пределах МКАД. Новые сети обеспечат электричеством, водой и теплом Большую спортивную арену и еще 16 зданий, которые будут построены на территории комплекса к чемпионату мира по футболу 2018 года", – отметил глава департамента.

На сегодня проложено более 40 процентов водопровода в земле и 50 процентов водопровода в коллекторе. Работы по прокладке теплосетей в земле завершены на 35 процентов, в коллекторе – более чем на 80 процентов.

Реконструкция Большой спортивной арены началась в прошлом году, завершить основные работы планируется с опережением – к концу 2016 года.

В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. Кроме того, почти вдвое увеличится количество входов – их станет 23.

В "Лужниках" пройдут главные игры чемпионата мира по футболу – 2018: матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата.