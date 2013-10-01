"Спартаку" запретили проводить матч против "Терека" в Черкизово

Руководство "Локомотива" отказало московскому "Спартаку" в проведении поединка 12-го тура против грозненского "Терека" на стадионе в Черкизово. Причиной отказа стало неудовлетворительное состояние газона.

Об этом сообщает портал "Чемпионат.ком". Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Пресс-служба "Спартака" проинформировала поклонников о том, что продажа билетов на матч с клубом из Грозного "приостановлена по техническим причинам".

Пока неизвестно на каком стадионе состоится игра. "Красно-белые" могут использовать арену имени Эдуарда Стрельцова, но поле на ней также далеко не в идеальном состоянии.