01 октября 2013, 17:43

Спорт

"Спартаку" запретили проводить матч против "Терека" в Черкизово

Руководство "Локомотива" отказало московскому "Спартаку" в проведении поединка 12-го тура против грозненского "Терека" на стадионе в Черкизово. Причиной отказа стало неудовлетворительное состояние газона.

Об этом сообщает портал "Чемпионат.ком". Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Пресс-служба "Спартака" проинформировала поклонников о том, что продажа билетов на матч с клубом из Грозного "приостановлена по техническим причинам".

Пока неизвестно на каком стадионе состоится игра. "Красно-белые" могут использовать арену имени Эдуарда Стрельцова, но поле на ней также далеко не в идеальном состоянии.

