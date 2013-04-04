Форма поиска по сайту

04 апреля 2013, 11:49

Город

Автолюбители поддержат реконструкцию Ленинского проспекта автопробегом

На Ленинском проспекте 6 апреля состоится автопробег "Москва, поехали!", сообщили в пресс-службе общественной организации "Движение автомобилистов России".

Логотип с девизом "Москва, поехали!" и со стилизованным портретом Юрия Гагарина будет нанесен на автомобили участников пробега.

"Среднесуточная скорость на Ленинском сейчас не превышает и 20 км/ч. Именно поэтому "Движение автомобилистов России" намерено поддержать реконструкцию Ленинского проспекта и идею организации здесь бессветофорного движения, строительства новых тоннелей и эстакад", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, маршрутная сеть общественного транспорта при реконструкции Ленинского проспекта будет максимально сохранена.
Проектом предусмотрено строительство пяти крупных сооружений: трех тоннелей и двух эстакад.

Ленинский проспект автопробеги

