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Новости

11 августа 2013, 21:11

Происшествия

На Ленинградском шоссе легковая машина врезалась в остановку

На Ленинградском шоссе произошла авария с участием легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в остановку. В ходе аварии пострадал один человек - женщина, которая находилась в этот момент рядом с остановкой, сообщает пресс-служба ГИБДД по Москве.

В настоящее время водитель задержан. Женщина госпитализирована в больницу.

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