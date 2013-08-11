11 августа 2013, 21:11Происшествия
На Ленинградском шоссе легковая машина врезалась в остановку
На Ленинградском шоссе произошла авария с участием легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в остановку. В ходе аварии пострадал один человек - женщина, которая находилась в этот момент рядом с остановкой, сообщает пресс-служба ГИБДД по Москве.
В настоящее время водитель задержан. Женщина госпитализирована в больницу.
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