Пассажиры рейса Рига - Москва ждут повторного вылета

Пассажиры рейса Рига-Москва ожидают повторного вылета

Пассажиры, которые из-за болезни пилота не смогли вылететь из Риги в российскую столицу вечером в воскресенье, ждут повторного вылета.

Самолет латвийской компании AirBaltic, вылетевший из Риги в московский аэропорт Домодедово поздно вечером в воскресенье, вернулся в Латвию из-за плохого самочувствия первого пилота.

Представители компании обеспечили пассажиров питанием и проживанием в гостинице. Они смогут вылететь в Москву ближайшими рейсами в понедельник - в 7.00 мск и 10.35 мск.