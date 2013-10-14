14 октября 2013, 09:17В мире
Пассажиры рейса Рига - Москва ждут повторного вылета
Пассажиры, которые из-за болезни пилота не смогли вылететь из Риги в российскую столицу вечером в воскресенье, ждут повторного вылета.
Самолет латвийской компании AirBaltic, вылетевший из Риги в московский аэропорт Домодедово поздно вечером в воскресенье, вернулся в Латвию из-за плохого самочувствия первого пилота.
Представители компании обеспечили пассажиров питанием и проживанием в гостинице. Они смогут вылететь в Москву ближайшими рейсами в понедельник - в 7.00 мск и 10.35 мск.