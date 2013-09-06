Форма поиска по сайту

06 сентября 2013, 17:50

Политика

Митинг на Поклонной горе прошел без происшествий – ГУВД

Митинг на Поклонной горе завершился без происшествий. По данным пресс-службы столичного главка МВД, в акции приняло участие около 15 тысяч человек.

Напомним, организаторами митинга на Поклонной выступила партия ЛДПР. Кроме того, на сегодня запланированы еще 3 массовых мероприятия в поддержку кандидатов в мэры Москвы.

Ожидается, что в них примут участие более 70 тысяч человек. Порядок на московских улицах обеспечивают около 2,5 тысяч полицейских, военнослужащих и дружинников.

ЛДПР митинги Поклонная гора

