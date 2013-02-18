Под сводами "ЗИЛа" запустят воздушных змеев

Фото: предоставлено проектом 2do2go.ru

Под сводами Культурного Центра "ЗИЛ" 24 февраля состоится шоу воздушных змеев. Не только детей, но и взрослых ждет завораживающее зрелище, которое подарит зрителям массу ярких и позитивных эмоций.

Здесь рассеваются мифы о том, что воздушных змеев можно запускать только под открытым небом. Гости увидят красивые и легкие конструкции, которые можно запускать в открытом пространстве. Специалисты Студии KiteArt – страстные любители и мастера по созданию самых разных моделей змеев – подготовили почти магическое зрелище, полное очарования. Вы увидите и завораживающие медитативные полеты гляйдеров, и динамичный пилотаж на спортивных воздушных змеях, сообщает Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.



Вход свободный.

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