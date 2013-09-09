В Культурном центре "ЗИЛ" пройдет фестиваль настольных игр "Игрокон"

Первый фестиваль настольных игр "ИгроКон" состоялся в Москве

14 и 15 сентября впервые в столице состоится осенний фестиваль настольных игр "Игрокон 2013". Мероприятие займет площадь в полторы тысячи квадратных метров на трех этажах Культурного центра "ЗИЛ".

На фестивале любой желающий сможет поиграть в более чем 400 различных игр, рассчитанных на любое количество игроков. Среди них игры с коллекционными миниатюрами, словесные игры, карточные игры, а также игры, сделанные полностью из дерева.

В рамках мероприятия пройдет огромное количество турниров с призами и презентации новых игр от участников и гостей фестиваля. Детям определенно понравятся игротеки (обучающие игровые зоны) и специальная игровая зона.

Начало фестиваля - в 10:30, вход свободный.