Москвичи смогут посоревноваться за кубок по йо-йо

Интерактивная афиша интересных событий Москвы 2do2go.ru приглашает всех любителей Yo-Yo 10 февраля в Культурный центр "ЗИЛ" на Московский Кубок по игре с йо-йо YoYoFactory Cup 2013.

Соревнования откроют новый сезон для российского йоинга. Также благодаря ним перед участниками откроется возможность проверить свои силы в Чемпионате Европы по игре с йо-йо, который пройдет в Будапеште.

Принять участие в Кубке смогут все желающие. Целый день на мероприятии будет царить дружеская атмосфера, которая не помешает накалу страстей и конкурентной борьбе за первые места.