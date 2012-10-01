Москвичка заняла второе место на соревнованиях по шорт-треку

Столичная спортсменка Лия Степанова заняла второе место на соревнованиях по шорт-треку в беге на 1000 метров. Состязания состоялись 30 сентября в Новогорске.

Чемпионкой стала подмосковная спортсменка Ольга Белякова, опередившая Степанову на одну десятую секунды. Бронзовую медаль завоевала Татьяна Бородулина, представляющая Омскую область. Еще одна москвичка Наталья Плугина заняла четвертое место, отстав более чем на три секунды, сообщается на официальном сайте Союза конькобежцев России.

Вера Миляева, также выступающая за столицу, заняла седьмое место.