В Лобне разыграют Кубок России по вольной борьбе среди женщин

Во Дворце спорта подмосковной Лобни пройдут соревнования Кубка России по вольной борьбе среди женщин.

150 лучших спортсменок страны поборются за кубок 30 ноября и 1 декабря. Как сообщает администрация Лобни, соревнования пройдут в двух возрастных категориях.

Власти города уже готовятся к проведению состязаний. Так, 18 октября состоялось заседание оргкомитета мероприятия. Руководитель администрации Лобни Андрей Кашин и работники местного комитета по физкультуре и спорту решили ряд организационных вопросов. Особое внимание было уделено обеспечению комфортного пребывания в Лобне гостей-спортсменов и болельщиков-зрителей.

В день открытия 30 ноября состоится торжественная церемония, на которой с торжественным словом выступят глава города Николай Гречишников, Андрей Кашин и почетные гости мероприятия. В тот же день пройдет пресс-конференция с участием спортсменок, их тренеров и представителей Федерации вольной борьбы России.

1 декабря состоятся полуфинальные и финальные схватки участниц, а также церемония награждения борцов и закрытия соревнований. Вход на состязания - свободный.