14 ноября 2013, 20:49Спорт
Москвич Квителашвили выиграл этап Кубка России по фигурному катанию
Москвич Морис Квителашвили выиграл четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Йошкар-Оле.
Фигурист набрал 236,71 балла, что позволило ему занять первое место, сообщает "Р-Спорт".
Вторым стал петербуржец Михаил Коляда с 219,99 балла, а бронзу завоевал еще один представитель Санкт-Петербурга Владислав Сезганов, набравший 215,38 балла.
Отметим, что после короткой программы Квителашвили занимал второе место, уступая Коляде.