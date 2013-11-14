Москвич Квителашвили выиграл этап Кубка России по фигурному катанию

Москвич Морис Квителашвили выиграл четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Йошкар-Оле.

Фигурист набрал 236,71 балла, что позволило ему занять первое место, сообщает "Р-Спорт".

Вторым стал петербуржец Михаил Коляда с 219,99 балла, а бронзу завоевал еще один представитель Санкт-Петербурга Владислав Сезганов, набравший 215,38 балла.

Отметим, что после короткой программы Квителашвили занимал второе место, уступая Коляде.