По улице Ильинка 15 февраля ограничат движение транспорта

В связи с проведением Крестного хода 15 февраля с 11 часов будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка, на участке от Хрустального до Рыбного переулка.

"Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков", – сообщает пресс-служба столичного главка.

Крестный ход и молебен пройдут по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана.