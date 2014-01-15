Форма поиска по сайту

15 января 2014, 16:35

В лектории Музеев Кремля расскажут о церемонии коронации

28 января посетители лектория Музеев Московского Кремля смогут узнать подробности коронации российских государей. О самой церемонии, традиционно проходившей в Успенском соборе, а также о праздничных гуляньях, которыми сопровождалось восхождение каждого государя на престол, расскажет кандидат исторических наук и доцент кафедры истории России XIX-начала XX века Исторического факультета МГУ Александр Шевырев. Мероприятие приурочено к выставке "Венчания на царство и коронации в Московском Кремле", которая проходит до 22 января.

Церемонии коронаций наблюдали тысячи жителей Первопрестольной. Затем начинались пышные торжества, которые длились неделями, а то и месяцами. На лекции "Город и коронации" историк расскажет подробности и детали народных празднований, случавшихся всего один раз в каждое царствование.

Лекция "Город и коронации" начнется в 16.30. Стоимость билета - 150 рублей (для льготных категорий граждан - 80 рублей).

