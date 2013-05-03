На Красной площади задержали подростка на скутере

2 мая полицейские задержали подростка, который заехал на скутере на Красную площадь. Как оказалось, юноша не имел права им управлять.

"Второго мая в 19.07 на Красной площади со стороны Васильевского спуска был задержан молодой человек 1997 года рождения, который, управляя скутером, въехал на Красную площадь", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Был составлен административный протокол по статье "Передача транспортного средства лицу, не имеющему право управлять транспортным средством".

Напомним, это уже не первый случай проезда на Красную площадь. Так, 20 марта полицейские задержали женщину, которая хотела прокатить подругу на внедорожнике по главной площади столицы.