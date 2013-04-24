В Московской консерватории пройдет опера "Царская невеста"

27 апреля в Большом зале консерватории имени Чайковского покажут оперу Римского-Корсакова "Царская невеста" по одноименной драме Льва Мея. В основе произведения лежит исторический сюжет о третьей женитьбе царя Ивана Грозного.

Наряду с солистами оперного театра в спектакле примут участие певцы - выпускники. Для них выступление на сцене консерватории - прекрасная возможность опробовать свои творческие силы.

Многие студенты-вокалисты, окончившие Московскую консерваторию, активно работают не только в знаменитых театрах России, но и на самых престижных сценах мира.

Среди них Венская опера, "Ла Скала", Метрополитен-опера, "Опера-Бастиль", Гамбургская опера и многие другие.

Начало спектакля – в 14:00.