22 февраля 2013, 17:00

Культура

На сцене Московской консерватории прозвучит опера "Евгений Онегин"

В Большом зале Московской консерватории 23 февраля будет показана опера Чайковского "Евгений Онегин".

Лирические сцены музыкального шедевра исполнят солисты, хор и оркестр Оперного театра консерватории дирижера Павла Ландо.

Как и раньше, в спектакле с одним антрактом основные партии будут отведены талантливым выпускникам консерватории. На этот раз партию Татьяны Лариной исполнит Екатерина Коничева.

Начало спектакля - в 14:00, цена билетов - от 100 до 500 рублей.

