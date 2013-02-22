22 февраля 2013, 17:00Культура
На сцене Московской консерватории прозвучит опера "Евгений Онегин"
В Большом зале Московской консерватории 23 февраля будет показана опера Чайковского "Евгений Онегин".
Лирические сцены музыкального шедевра исполнят солисты, хор и оркестр Оперного театра консерватории дирижера Павла Ландо.
Как и раньше, в спектакле с одним антрактом основные партии будут отведены талантливым выпускникам консерватории. На этот раз партию Татьяны Лариной исполнит Екатерина Коничева.
Начало спектакля - в 14:00, цена билетов - от 100 до 500 рублей.
Сайты по теме