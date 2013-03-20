В Москву для переговоров прибыла делегация Кипра

Делегация Кипра прибыла в Москву

Делегация Кипра во главе с министром финансов Михалисом Саррисом прилетела в столицу для переговоров, которые, как ожидается, пройдут в среду. По некоторым данным, тема переговоров - финансовая помощь Кипру от России.

Ранее стало известно, что на Кипре не будут вводить налог на депозиты - такое решение большинством голосов принял накануне вечером парламент республики.

Напомним, Евросоюз пообещал Кипру финансовую помощь в 10 миллиардов евро при условии, что местные банки соберут со своих вкладчиков еще почти 6 миллиардов в виде налогов. Несмотря на то что кипрские власти решили не принимать подобных непопулярных мер, Еврогруппа все же не отказала островному государству в поддержке.