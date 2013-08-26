Власти Подмосковья объяснили ситуацию с местом захоронения Малевича

Место захоронения художника Каземира Малевича возле поселка Немчиновка Одинцовского района Подмосковья, где сейчас заканчивается строительство жилого комплекса, не имело охранного статуса на момент получения разрешения на застройку.

Об этом сообщил министр культуры Московской области Олег Рожнов, передает РИА Новости.

Он отметил, что место, где был похоронен художник, в 1941 году было разорено, а прах развеян. Ввиду того, что памятный знак, установленный первоначально над могилой, разобрали во время войны, конкретное место захоронения было утеряно. В 1950-е годы поле, где когда-то находилась могила художника, распахивалось и засеивалось.

Поисками места захоронения занимался гендиректор некоммерческого партнерства "Немчиновка и Малевич" Александр Матвеев. В 2012 году он предоставил акт о выявленном месте захоронения, после чего застройщик был уведомлен о прекращении хозяйственной деятельности в определенных границах территории объекта.

Но к тому моменту часть домов была построена, и место захоронения оказалось на внутридворовой территории, вблизи одного из подъездов строящегося дома.