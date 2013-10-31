На востоке Москвы демонтируют оптово-розничную базу

В районе Северное Измайлово начался демонтаж незаконно построенной оптово-розничной базы на территории парка "Измайлово". Участок площадью 27,9 тысяч квадратных метров был предоставлен ООО "Ренджер" для размещения конно-спортивной базы, однако проектную документацию для нее не разработали.

Сейчас там находится 200 морских контейнеров, одноэтажные быстровозводимые панели, которые используются под складские помещения, и торговые точки. Также там располагаются четыре капитальных одно- и двухэтажных здания. Демонтировать эти объекты планируется в 2014 году, сообщает Стройкомплекс Москвы.

"На данный момент договор аренды расторгнут. Организация занимает территорию незаконно, без оформленных земельно-правовых отношений", - заявил главный специалист управления строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций префектуры ВАО Алексей Бокарев.