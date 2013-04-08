Маршрут автобуса № 776 продлевается с 10 апреля

Маршрут автобуса № 776 от станции метро "Новогиреево" до платформы Новогиреево продлевается с 10 апреля 2013 года, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Автобус № 776 будет следовать односторонним движением по Зеленому проспекту, улицам Новогиреевской, Мартеновской, Фрязевской к платформе Новогиреево. От платформы Новогиреево также односторонним движением по Свободному проспекту до станции метро "Новогиреево", - говорится в сообщении.

Далее по существующему маршруту он отправится в Южное Измайлово. На Напольном проезде и части Свободного проспекта вводится двустороннее движение, при этом маршрут автобуса № 621 отменяется, добавили в компании.