Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля 2013, 11:37

Город

Маршрут автобуса № 776 продлевается с 10 апреля

Маршрут автобуса № 776 от станции метро "Новогиреево" до платформы Новогиреево продлевается с 10 апреля 2013 года, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Автобус № 776 будет следовать односторонним движением по Зеленому проспекту, улицам Новогиреевской, Мартеновской, Фрязевской к платформе Новогиреево. От платформы Новогиреево также односторонним движением по Свободному проспекту до станции метро "Новогиреево", - говорится в сообщении.

Далее по существующему маршруту он отправится в Южное Измайлово. На Напольном проезде и части Свободного проспекта вводится двустороннее движение, при этом маршрут автобуса № 621 отменяется, добавили в компании.

Сайты по теме


Измайлово наземный транспорт автобусы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика