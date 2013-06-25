Более 40 итальянских футбольных клубов заподозрили в отмывании денег

В итальянском футболе разразился очередной громкий скандал. Налоговая полиция изъяла документы у 41 футбольного клуба по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Фигурантами расследования стали не только клубы серий B и C1 (второй и третий дивизион итальянского чемпионата), но и практически все команды серии А - документы были изъяты у 18 из 20 клубов высшего дивизиона, сообщает "Р-Спорт".

Полиция предполагает, что клубы уклонялись от уплаты налогов в ходе операций по покупке и продаже игроков. Под подозрение попали и 12 футбольных агентов. Названия клубов, замешанных в скандале, пока не оглашаются.

Напомним, что семь лет назад в итальянском футболе разгорелся громкий коррупционный скандал, когда правоохранительные органы выявили факт сговора нескольких команд и их тесную связь с судьями. "Милан", "Фиорентина", "Реджина" и "Лацио" понесли наказание в виде лишения очков, а у "Ювентуса" отобрали два чемпионских титула, перевели в серию B и сняли 9 очков.