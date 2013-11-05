Форма поиска по сайту

Новости

05 ноября 2013, 17:28

В мире

В Центральном доме журналиста пройдет фестиваль итальянской культуры

10 ноября в Центральном доме журналиста состоится фестиваль Italomania. Весь вечер будет посвящен Италии - стране с богатой историей, прекрасным языком и ярким искусством.

Пространство дома будет поделено на четыре зоны. В "Кинозале" покажут итальянские картины в оригинале, а после просмотра состоятся обсуждения. В зоне "Патио" можно будет приобрести итальянские книги и продукты, а также поучаствовать в дегустации вин.

В "Кафе" можно будет попробовать итальянские блюда и поучаствовать в мастер-классах. В "Лектории" пройдут семинары, лекции и презентации.

Начало мероприятия - в 12.00, стоимость билетов - от 200 рублей.

