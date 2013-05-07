В Иркутской области обнаружены тела двух погибших при крушении МИ-8

Спасатели обнаружили тела двух погибших на месте крушения вертолета в Иркутской области. По сообщению "Интерфакса", они были найдены на льду реки на месте крушения МИ-8. В настоящее время их эвакуируют.

Напомним, экипаж Ми-8 не вышел на связь 6 мая около 13.00 по московскому времени в районе населенного пункта Преображенка Катангского района. Вертолет участвовал в мониторинге паводковой обстановки. На его борту находились 9 человек. Спустя полтора часа обломки вертолета обнаружили на земле.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. В поисках членов экипажа и пассажиров вертолета принимают участие более 200 спасателей.