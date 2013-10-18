Белорусский писатель расскажет о самостоятельных путешествиях по Ирану

22 октября, во вторник, в лекционном зале экоцентра "Воробьевы горы" на набережной Москвы-реки белорусский путешественник Александр Козловский расскажет об особенностях самостоятельных поездок по Ирану - одной из интереснейших и самых недооцененных стран Ближнего Востока.

Александр - экономист, лингвист и переводчик, разговаривает на шести языках. К 28 годам ему довелось посмотреть более 30 стран. Выехав в прошлом году из родной Орши, он за шесть месяцев проехал автостопом Чечню и Дагестан, а также страны ближнего и дальнего зарубежья - Азербайджан, Армению, Грузию, Иран, Турцию и Узбекистан.

В Иране Александр путешествовал два месяца и всей душой полюбил эту страну. "Иран может удовлетворить запросы самых взыскательных путешественников. Когда Вас будут переполнять чувства гостеприимства, внимания, любви и заботы, возвращайтесь домой, чтобы поделиться теми любовью и заботой, которые вы чувствовали в Иране", - пишет путешественник в своем блоге.

Начало лекции в 19.00. Вход свободный.

Адрес экоцентра: Андреевская набережная,1; метро "Ленинский Проспект".

Телефон: +7 (495) 225 65 92.