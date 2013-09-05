"Сплав красоты, благородства и боли": лекция о Чечне и Ингушетии

Фото: Валентина Алёхина

6 сентября клуб путешественников "Маршруты.Ру" организует рассказ путешественника и писателя Владимира Севриновского о путешествии автостопом по Чечне и Ингушетии.

Во время поездки, которую Владимир вместе со спутницей совершил весной 2013 года, он увидел старинные родовые башни и древнейший сохранившийся христианский храм России, побывал в Грозном, Аргунском ущелье и на высокогорном озере Кезенойам.

Речь пойдет о том, какая сейчас обстановка в обеих республиках, действительно ли Лев Толстой хотел стать мусульманином, стоит ли бояться звуков автоматной пальбы, практикуется ли сейчас похищение невест и почему современную Чечню можно охарактеризовать как "невероятный сплав красоты, радости, благородства и боли".

"Маршруты.Ру" регулярно организуют рассказы об интересных путешествиях. Все проведенные рассказы записаны в форме презентаций, и желающие могут их прослушать и просмотреть с любого места.

Мероприятие пройдет в зале магазина "Ледниковый Период" (ул. Дубининская, д. 69 строение 3), в 10-15 минут пешком от метро "Тульская".

Начало в 19.00.

Вход свободный.