17 апреля 2013, 10:17Город
Покататься на коньках можно на открытом катке в Хорошево-Мневниках
Несмотря на устойчивую плюсовую температуру днем, каток с искусственным льдом в районе Хорошево-Мневники по-прежнему работает и принимает всех желающих покататься на коньках, информирует пресс-служба префектуры СЗАО.
Он станет последним катком, который закроют в округе.
Каток, расположенный на пересечении улиц Народное Ополчение и Проспект Маршала Жукова, был открыт 21 ноября прошлого года.
Он занял первое место в городском смотре-конкурсе комиссии департамента физической культуры и спорта на лучшую подготовку и содержание катков на открытых спортивных площадках и лыжных трасс, добавили в префектуре.
