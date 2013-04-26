Гимн Госдумы исполнит Иосиф Кобзон

Певец и депутат Иосиф Кобзон согласился исполнить и записать с участием оркестра Елисеева гимн, написанный более 100 лет назад известным русским композитором Александром Глазуновым к первому созыву Государственной думы. По словам Иосифа Кобзора, уже сделана аранжировка музыки.

Предложение исполнить под запись гимн "Избранникам русского народа", созданный к первому созыву Госдумы в России, высказал председатель Госдумы Сергей Нарышкин на утреннем заседании палаты в пятницу, сообщает "Интерфакс".