26 апреля 2013, 18:57Политика
Гимн Госдумы исполнит Иосиф Кобзон
Певец и депутат Иосиф Кобзон согласился исполнить и записать с участием оркестра Елисеева гимн, написанный более 100 лет назад известным русским композитором Александром Глазуновым к первому созыву Государственной думы. По словам Иосифа Кобзора, уже сделана аранжировка музыки.
Предложение исполнить под запись гимн "Избранникам русского народа", созданный к первому созыву Госдумы в России, высказал председатель Госдумы Сергей Нарышкин на утреннем заседании палаты в пятницу, сообщает "Интерфакс".