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Новости

20 марта 2013, 19:44

Законы

Закон о порядке изъятия земли в Новой Москве принят во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощенном порядке изъятия и предоставления земель в Новой Москве, предназначенных для размещения парламентского центра и ряда других объектов.

Документ предусматривает сокращение сроков уведомления собственника об изъятии участка, госрегистрации прав и кадастрового учета.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен 22 марта.

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