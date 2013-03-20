Закон о порядке изъятия земли в Новой Москве принят во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощенном порядке изъятия и предоставления земель в Новой Москве, предназначенных для размещения парламентского центра и ряда других объектов.

Документ предусматривает сокращение сроков уведомления собственника об изъятии участка, госрегистрации прав и кадастрового учета.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен 22 марта.

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