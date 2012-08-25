За ночь в Москве произошло два ДТП с участием полицейских

Ночью 25 августа в Москве произошло сразу два ДТП с участием сотрудников правоохранительных органов.

Около 2.00 на Садовом кольце в районе Павелецкого вокзала полицейский на автомобиле Ford Mondeo врезался в Nissan Patrol и скрылся с места происшествия.

Через час Ford был остановлен сотрудниками ДПС в Несвижском переулке. За рулем находился участковый уполномоченный полиции ОМВД по Пресненскому району, 25-летний старший лейтенант полиции. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе столичного главка сообщили, что после служебной проверки виновник ДТП будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Этой же ночью на Волгоградском проспекте замначальника отдела УВД по ЮВАО за рулем автомобиля Toyota Sequoia почувствовал себя плохо, не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ 2104. После этого автомобиль врезался еще в три машины, которые были припаркованы на дороге.

В результате ДТП водитель ВАЗ 2104 был доставлен в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. Полицейский также был госпитализирован в реанимацию, где ему поставили диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения и паралич правой стороны лица.

По данному факту также начата служебная проверка.