За ночь в Москве произошло два ДТП с участием полицейских

25 августа 2012, 12:23
Ночью 25 августа в Москве произошло сразу два ДТП с участием сотрудников правоохранительных органов.
Около 2.00 на Садовом кольце в районе Павелецкого вокзала полицейский на автомобиле Ford Mondeo врезался в Nissan Patrol и скрылся с места происшествия.
Через час Ford был остановлен сотрудниками ДПС в Несвижском переулке. За рулем находился участковый уполномоченный полиции ОМВД по Пресненскому району, 25-летний старший лейтенант полиции. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В пресс-службе столичного главка сообщили, что после служебной проверки виновник ДТП будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Этой же ночью на Волгоградском проспекте замначальника отдела УВД по ЮВАО за рулем автомобиля Toyota Sequoia почувствовал себя плохо, не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ 2104. После этого автомобиль врезался еще в три машины, которые были припаркованы на дороге.
В результате ДТП водитель ВАЗ 2104 был доставлен в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. Полицейский также был госпитализирован в реанимацию, где ему поставили диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения и паралич правой стороны лица.
По данному факту также начата служебная проверка.
Ссылки по теме
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: