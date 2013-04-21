Четыре человека, в том числе полицейский, избили инспектора ГИБДД

Четыре человека, в том числе полицейский, задержаны в столице за избиение инспектора ГИБДД.

"Двадцать первого апреля около 00.35 во время несения службы инспекторами ДПС ГИБДД УВД по СЗАО по адресу: проспект Маршала Жукова на посту-пикете была принята попытка остановить автомашину ВАЗ 211440, водитель которой не выполнил законные требования сотрудников полиции и продолжил движение. Была предпринята попытка преследовать машину, в результате на выезде на МКАД машина была остановлена", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Автомобилем управлял житель Московской области 1991 года рождения, у которого отсутствовали водительское удостоверение и страховой полис. Во время составления административных протоколов подъехала машина, в которой находились три мужчины. Они попросили отпустить молодого человека без протокола, но, получив отказ, избили инспектора ГИБДД.

Сотрудник пресс-службы добавил, что нападавшие были задержаны и отправлены в отдел полиции по району Строгино.

"Среди задержанных старший сержант полиции, состоящий на службе в ОМОН ЦСН ГУМВД по Москве. Пострадавший инспектор обращался за медпомощью, после чего был отпущен", - сказал он.

Проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.