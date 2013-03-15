Три рейда "Нетрезвый водитель" пройдут в марте в Москве и Подмосковье

Госавтоинспекция продолжает ловить пьяных за рулем. 15, 18 и 30 марта в Москве и Подмосковье пройдут очередные этапы "Нетрезвый водитель".

Ранее сообщалось, что ГИБДД организует "сплошные" проверки, при которых в определенном месте останавливаются все автомобили. Совместные экипажи полицейских, медиков и других служб будут оценивать водителя по внешним признакам – запаху алкоголя и поведению. Если при таком осмотре ничего не будет выявлено, то автомобилисту разрешат продолжить движение.

При явных признаках алкогольного опьянения водитель отстраняется от управления машиной, сотрудники ГАИ проводят освидетельствование с помощью алкотестера и, в зависимости от ситуации, направляют к врачу-наркологу.