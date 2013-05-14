Полицейский застрелил собаку при задержании нетрезвого водителя

В ночь на вторник, 14 мая, сотрудник московской автоинспекции застрелил крупную собаку, которая мешала ему задержать нетрезвого водителя. Инцидент произошел на северо-востоке столицы, по адресу улица Сельскохозяйственная, владение 52.

Около 2:20 страж порядка остановил автомобиль "Москвич Святогор", показавшийся ему подозрительным. Водитель машины попытался скрыться на территории промышленного предприятия, с ним была крупная собака, которая начала нападать на автоинспектора. Полицейскому пришлось застрелить животное, нассаказали "Интерфаксу" в ГУ МВД по Москве.

Задержанный водитель оказался в нетрезвом состоянии.